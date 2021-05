Voltaço acerta empréstimo de Alef Manga ao Goiás

Matéria publicada em 9 de maio de 2021, 14:41 horas

Volta Redonda – O Volta Redonda acertou o empréstimo, até o final do ano, do atacante Alef Manga ao Goiás por R$ 500 mil.

Na negociação, ficou estipulada ainda uma opção de compra pelo time goiano de 50% dos direitos econômicos do atleta, fixados em R$ 1,3 milhão, a serem pagos até o fim do empréstimo. Com isso, o Voltaço ainda continuará com 25% dos direitos econômicos do jogador.

Apesar de não ter pago qualquer quantia pelo atleta, o Voltaço tem direito a 50% dos valores pagos pelo clube goiano em todas as transações realizadas.

Alef Manga chegou, sem qualquer custo, ao Esquadrão de Aço em 2020, disputando 23 jogos e marcando 18 gols, sendo nove neste Campeonato Carioca, do qual é o atual artilheiro.