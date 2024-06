Voltaço acerta retorno de Marcos Júnior

Volta Redonda – O Voltaço acertou o retorno do meia Marcos Júnior, de 29 anos, para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O atleta conquistou a Série D em 2016 pelo Tricolor de Aço, marcando dois gols na final.

O jogador estava no Náutico e chega com contrato válido até o final do Campeonato Carioca de 2025. Marcos Júnior já realizou os exames e fezo seu primeiro treino com os companheiros no CT Oscar Cardoso.

O meia, que chega para a sua terceira passagem pelo Volta Redonda, já vestiu a camisa tricolor em 46 oportunidades. Em 2016, disputou 14 jogos, marcou quatro gols e conquistou de forma invicta a Série D. Em 2022, retornou para o Tricolor de Aço e entrou em campo em 32 jogos, anotando um gol e uma assistência.

“Me sinto feliz em estar retornando para o Volta Redonda. É um lugar que eu me sinto bastante acolhido e que eu gosto da cidade. Me sinto bastante motivado para conseguir mais um acesso com essa camisa que eu tenho um carinho enorme”, afirmou Marcos Júnior.