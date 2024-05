Voltaço ainda não venceu o São José pela Série C

Foto: Raphael Torres | Volta Redonda FC

Volta Redonda – Garantir a vitória, manter a invisibilidade e superar o São José EC pela primeira vez, este é o desafio do Voltaço para a terceira rodada do Brasileirão Série C. As equipes se encontram em campo pelo terceiro ano consecutivo.

Relembrando os confrontos anteriores, o São José saiu vitorioso no primeiro encontro em 2022, vencendo por 3 a 1. Porém, no ano seguinte, em 2023, o duelo terminou empatado por 2 a 2. Na época, o Voltaço havia perdido a oportunidade de garantir a vice-liderança, chegou a 23 pontos, ocupando a quinta colocação na tabela. Já o São José, em meio a uma sequência de três jogos sem vitória, acabou saindo da zona de classificação, ocupando a 9ª posição, com 20 pontos.

Agora em 2024, o Voltaço demonstra sua força e consistência, ocupando a terceira posição na tabela, com 6 pontos, se mantendo invicto até o momento. Por outro lado, o São José EC ainda não venceu na competição, atualmente o clube gaúcho está na 19ª colocação.

O Voltaço viaja nesta quinta-feira (02) para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O confronto será disputado no sábado (4), às 19h30.