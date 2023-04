Voltaço anuncia a chegada de dois reforços para a temporada - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de abril de 2023, 08:26 horas

Atacantes Matheus Alessandro e Douglas Skilo chegam para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro

Volta Redonda – Com a terceira fase da Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro se aproximando, o Voltaço anunciou mais dois reforços para a sequência da temporada. Nesta segunda-feira (3), a diretoria acertou a contratação do atacante Matheus Alessandro, de 26 anos. O jogador estava no Boavista e passou pelo Voltaço no ano passado, quando atuou em 35 jogos e marcou dois gols. O atleta foi revelado pelo Fluminense e possui passagens por Fortaleza, Botafogo-SP, Atibaia, Ponte Preta e Alashkert FC, da Armênia. Seu contrato vai até o final de 2024.

O segundo reforço é o atacante Douglas Skilo, de 28 anos, que estava no Velo Clube-SP e chega com o contrato válido até o final da Série C do Campeonato Brasileiro. O atleta possui passagens por Ipatinga, Uberaba, Patrocinense, URT, Ypiranga-RS, Portuguesa-RJ, Grêmio Anápolis, Caldense, entre outras equipes. Os atletas já integram os treinamentos com a equipe principal sob o comando do técnico Rogério Corrêa.

O Volta Redonda retorna aos gramados no próximo dia 11, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, contra o Bahia, às 16h30, no estádio Raulino de Oliveira.