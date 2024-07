Voltaço anuncia a contratação do zagueiro Léo Rigo

Volta Redonda – A diretoria Voltaço anunciou nesta segunda-feira (1º), a contratação do zagueiro Léo Rigo, 29 anos, que estava defendendo o Hercílio Luz–SC nas últimas duas temporadas. Ele assinou contrato com o Volta Redonda até o fim do Brasileirão da Série C.

Em 2024, o jogador disputou 14 jogos entre Campeonato Catarinense e Série D. Natural de Cascavel–PR. Léo foi revelado pelo Guarani e tem no seu currículo passagens por clubes como: Água Santa, Marcílio Dias, Bragantino, Ituano, Londrina, Operário Ferroviário, Ferroviária e Aparecidense.

O jogador já está em Volta Redonda, realizou exames médicos na manhã desta segunda-feira e participará do primeiro treino ao lado dos companheiros de elenco no período da tarde no CT Oscar Cardoso, no Aero Clube.