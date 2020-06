Voltaço anuncia a permanência de Bernardo até o final do ano

Matéria publicada em 19 de junho de 2020, 20:08 horas

Atleta disputou todas as 11 partidas que o Voltaço fez antes da paralisação

Volta Redonda – O Voltaço anunciou nesta sexta-feira, dia 19, que o meio-campo Bernardo permanece no Esquadrão de Aço até o final de 2020. O acerto foi baseado na cláusula de renovação automática que tinha no contrato entre o atleta e o clube, que havia se encerrado no dia 30 de abril.

Anunciado em novembro do ano passado, Bernardo disputou todas as 11 partidas que o Voltaço fez antes da paralisação. O meia vinha realizando treinamentos em casa e se reapresentou nesta sexta-feira, já participando das atividades do dia.

– Estou feliz com a minha permanência. Acredito que vinha fazendo uma boa temporada até a parada é sei que posso ajudar o Voltaço na Série C do Brasileiro e na conclusão do Carioca. Agradeço a diretoria e estou ansioso para retornar às atividades com meus companheiros de equipe – destacou

O gerente de futebol do Voltaço Wilson Leite destacou a importância do jogador para o atual elenco.

– O Bernardo é um atleta de muita importância no cenário nacional e vem fazendo uma boa temporada no Volta Redonda até o momento, sempre comprometido e empenhado tanto nos treinamentos como nos jogos. Estamos felizes com o acordo e a extensão do seu contrato. Ele será mais um jogador que ajudará o clube neste final do Estadual e no principal objetivo da temporada, que é o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro – afirmou.