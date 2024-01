Voltaço anuncia atacante Cristiano

Volta Redonda – A diretoria do Voltaço anunciou na tarde desta terça-feira (23), a contratação do atacante Cristiano, 24 anos, que chega para reforçar o Esquadrão de Aço na sequência desta temporada.

O jogador defendeu nas duas últimas temporadas o Iwate Grulla Morioka, do Japão. Além do clube japonês, Cristiano, que é o décimo reforço do clube para esta temporada, possui no seu currículo passagens por Ceará (onde foi revelado), Confiança-SE e São José-RS.

Cristiano já está treinando normalmente com o elenco do Volta Redonda e falou sobre a expectativa de vestir a camisa do time da cidade do aço.

– Grato a Deus pela oportunidade de vestir a camisa do Volta Redonda. Agradeço a confiança de todo o staff e espero retribuir dentro de campo da melhor maneira possível, ajudando o Clube. A expectativa é de que juntos possamos fazer uma boa temporada, alcançando os objetivos traçados pelo Voltaço. Não tenho dúvidas de que será um ano vitorioso para todos nós, com o espírito de unidade. Farei o meu melhor no que diz respeito ao empenho e dedicação, com a certeza de que vamos comemorar muitos gols e vitórias este ano!, disse o novo reforço.

Próximo Jogo

O Voltaço retorna a campo no domingo (28), às 15h45, contra o Madureira, no Estádio Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro.