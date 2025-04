Voltaço anuncia contratação de Cadu Neves

Volta Redonda – O goleiro Cadu Neves, de 22 anos, é o novo reforço do Voltaço para esta temporada. O atleta, formado nas categorias de base do Vasco, teve passagens pelo Bangu, Portuguesa, Taubaté e chega ao Esquadrão de Aço com contrato definitivo. Cadu já está treinando com o elenco que se prepara para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.