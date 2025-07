Volta Redonda – O Voltaço anunciou, nesta quarta-feira (16), a contratação do meio-campista argentino Lautaro Beleggia, de 28 anos, como reforço para a temporada. Ele chega ao clube com contrato válido até o final de 2025, com possibilidade de renovação por mais um ano.

Lautaro possui passagens pelos clubes argentinos Olimpo, Gimnasia Jujuy e Club Atlético Güemes. O atleta estava no futebol indonésio, onde defendeu o Persis Solo e foi destaque no país.