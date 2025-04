Voltaço anuncia contratação do meio-campista Raí

Volta Redonda – O Voltaço anunciou, nesta segunda-feira (14), a contratação do meio-campista Raí, de 22 anos. O jogador chega ao clube por empréstimo, com contrato válido até o fim da Série B. Revelado pelo Botafogo, Raí já defendeu o CRB (AL) e disputou o último Campeonato Carioca pelo Boavista.

O atleta já está integrado ao elenco e participou, nesta segunda-feira, junto com seus novos companheiros das atividades que foram realizadas no Centro de Treinamentos João Havelange, em Pinheiral.

Elenco se prepara para enfrentar o CRB

O elenco do Esquadrão de Aço realizou treinamentos sob o comando do técnico Rogério Corrêa, que foram focados no próximo compromisso do clube pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Na próxima quinta-feira (17), o Volta Redonda enfrentará o CRB, às 20h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A partida será válida pela terceira rodada da competição.