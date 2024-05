Voltaço anuncia o retorno do atacante Douglas Skilo 

Volta Redonda- A diretoria do Voltaço anunciou na manhã desta quinta-feira (23), o retorno do atacante Douglas Skilo, de 29 anos. O jogador teve boa passagem pelo Esquadrão de Aço em 2023, e foi um dos destaques da equipe. Skilo chega para reforçar o elenco do tricolor e tem contrato válido até o fim do ano.

Na sua primeira passagem pelo Volta Redonda, Skilo atuou em 25 jogos e marcou seis gols.

Ele estava defendendo o ABC- RN, onde disputou o Campeonato Potiguar, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. Antes, o atacante passou pelo CSA, jogando o Campeonato Alagoano e a Copa Alagoas, clube no qual atuou sob o comando do atual treinador do Voltaço Rogério Corrêa.

O atleta acumula passagens por Novo Esporte Ipatinga, Uberaba, Patrocinense, URT, Inter SM, Grêmio Anápolis, Caldense, Ypiranga-RS, Portuguesa-RJ, Velo Clube, CSA, ABC, além do próprio Voltaço.

Skilo disse estar feliz em retornar ao Voltaço e disse que espera ajudar o clube a conquistar acesso para a Série B. “Estou muito feliz em voltar para casa. De retornar para o Voltaço. Ano passado fizemos uma excelente Série C, mas ficou aquele gostinho de quero mais. E, agora, vamos fazer de tudo para que isso não aconteça, mas sim que o Volta Redonda se classifique e suba para a Série B. Se depender de mim, vamos buscar o resultado positivo a todo instante e fazer de tudo para conseguir esse acesso. Estou muito contente e muito entusiasmado”, disse o jogador.