Voltaço anuncia o retorno do gerente de futebol Zada

Matéria publicada em 2 de agosto de 2021, 17:51 horas

Volta Redonda – Nesta segunda-feira, dia 02, o Voltaço anunciou novidade no seu departamento de futebol. Campeão da Série D e da Taça Rio, ambos em 2016, o Leonardo Dinelli, o Zada, está de volta ao clube após um período trabalhando no Valadares Gaia, de Portugal. Ele ocupará novamente o cargo de gerente de futebol do Voltaço, ao lado de Wilson Leite, que também permanecerá na gerência.

– Sentimento que tenho é de muita gratidão de estar retornando a um clube onde trabalhei durante cinco anos e pude fazer parte de muitas conquistas importantes, como o inédito título da Série D, além de formar muitos atletas. É muito gratificante você ter esta porta aberta, poder dar continuidade ao trabalho, e chego para somar junto a diretoria, comissão técnica, jogadores, os funcionários do clube, para que possamos alcançar novos objetivos pela frente, principalmente o acesso à Série B – destacou.

Zada também falou sobre como foi o período de trabalho em Portugal e o que pretende trazer de lá para implementar no dia a dia do Esquadrão de Aço.

– Foi um ano e quatro meses muito intensos devido a pandemia. Deu tempo de acompanhar muitos processos que são utilizados lá e que vamos implementar aqui, como, por exemplo, o de controle de atletas e de processos voltados para a formação de jogadores, que uma área que daremos uma atenção muito grande neste meu retorno, porque já estamos tendo um bom resultado, devido ao grande número de pratas da casa na equipe principal. Então vamos implementar muitos processos nas categorias de base, desde lá do sub-13 até chegar ao sub-20, fazendo uma maior interação e construindo um bom trabalho de unidade, para que tenhamos ainda mais frutos para a equipe principal – ressaltou.

Reapresentação

O Volta Redonda se reapresentou nesta segunda-feira, dia 2, na sede do clube. Neste primeiro dia de atividade, todos os atletas do elenco realizaram um treinamento de força na academia.

Na manhã desta terça-feira, está marcado um treinamento no CT Oscar Cardoso. No mesmo local, o elenco tricolor irá treinar até sexta-feira de manhã, quando fará o último treino antes de seguir viagem para o Amazonas, onde, no domingo, dia 8, às 16h, na Arena da Amazônia, irá enfrentar o Manaus-AM, pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.