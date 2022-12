Voltaço anuncia o zagueiro Marco Gabriel - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2022, 14:14 horas

Atleta chega para reforçar o time no Campeonato Carioca e tem contrato até o fim do próximo ano



Foto: Divulgação/VRFC

O Volta Redonda segue sua preparação para a temporada 2023. Nesta sexta-feira (30), o clube anunciou a vinda do zagueiro Marco Gabriel, de 22 anos. O atleta chega ao Esquadrão de Aço por empréstimo e tem contrato até o final do próximo ano.

Marco Gabriel é um jovem defensor de 22 anos e chega ao Voltaço vindo do Portuguesa-SP. Polivalente, o jogador pode atuar tanto de zagueiro quanto de lateral-esquerdo. O Voltaço pagará 20% do salário do jogador e o clube paulista continuará com os direitos econômicos.