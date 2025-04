Voltaço anuncia patrocínio da Cinbal

Volta Redonda – O Voltaço oficializou na tarde de sexta-feira (4), em uma coletiva de imprensa realizada na sede do clube, em Volta Redonda, a chegada da empresa Cinbal, como nova patrocinadora master da equipe profissional. A empresa também vai patrocinar os times das categorias de base do Esquadrão de Aço. Os recursos foram obtidos através da lei de Incentivo ao Esporte.

Participaram do evento o vice-presidente do clube, Flavio Horta Jr; o gerente de comunicação e marketing Mateus Soares; e o gerente de pessoas da Cinbal, Ricardo Pires. O vice presidente falou sobre o quanto é gratificante para o Voltaço ter uma empresa situada na região como patrocinadora das equipes do clube.

“É muito gratificante para nós ver uma empresa situada na nossa região conseguindo se tornar patrocinadora master do Volta Redonda, algo que é difícil encontrar. Agradeço ao Ricardo e a toda equipe da Cinbal, espero que seja uma parceria muito duradoura”, disse.

Flávio Horta Jr, que ressaltou que grande parte deste investimento será destinado as divisões de base.

Ricardo Pires, agradeceu a direção do Esquadrão de Aço pela oportunidade de se tornar patrocinadora das equipes profissional e de base do clube.

“Agradecemos ao Volta Redonda por abrir suas portas para realizarmos esta parceria, a qual temos a certeza de que será muito duradoura. Estamos muito felizes em ter esta oportunidade no ano em que completamos 75 anos e vamos poder apoiar um projeto tão vencedor, tanto no profissional, quanto nas categorias de base, do qual fazem parte garotos da nossa cidade”, agradeceu o gerente da Cinbal.

Já o gerente de comunicação e marketing, Mateus Soares destacou a importância das categorias de base para o Voltaço e também agradeceu a empresa por acreditar no clube.

“As categorias de base, são ativos muito importantes para o clube. Agradecemos a Cinbal por estar conosco e tenho a certeza de que este será o primeiro de muitos anos desta parceria ”, disse Soares.