Voltaço anuncia retorno do meia Caio Vitor - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de março de 2023, 12:31 horas

Volta Redonda – O Volta Redonda anunciou, nesta sexta-feira (31), o retorno do meia Caio Vitor, de 22 anos, para a sequência da temporada 2023.

Revelado pelo Esquadrão de Aço, o atleta chega com o contrato válido até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro.

Caio Vitor foi criado na base do Volta Redonda. O atleta subiu para o profissional em 2021, após um empréstimo para o Fluminense, quando disputou 34 jogos e marcou 7 gols no sub-20. Pelo Voltaço, o meia disputou 80 partidas e marcou 13 gols.

No final do ano passado, Caio Vitor foi emprestado para o Botafogo e agora retorna para o Volta Redonda. O atleta tem o compromisso de voltar ao clube alvinegro após a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

O vice-presidente do Voltaço, Flávio Horta Junior, falou sobre o retorno de Caio Vitor: “É um atleta que conhecemos, tem o aval de toda comissão técnica, foi muito importante em nosso sucesso no ano passado, fez 50 jogos e despertou interesse de muitos clubes. Traz qualidade e juventude para o nosso elenco. Acreditamos muito no trabalho e vamos atrás dos nossos objetivos”, afirmou.

Pelo Volta Redonda, o meia conquistou a Copa Rio e a Série A2 do Campeonato Carioca no ano passado.