Voltaço anuncia retorno do meia Marcelo - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de março de 2023, 12:41 horas

Jogador foi campeão da Série D e da Taça Rio com o clube em 2016

Volta Redonda – A diretoria do Volta Redonda anunciou nesta quinta-feira ( 23), o retorno do meia Marcelo, de 34 anos. O atleta estava no Mirassol, de São Paulo, e disputou o Campeonato Paulista esse ano. Marcelo chega com contrato até o final da Série C do Campeonato Brasileiro, que poderá ser estendido até o fim de 2024.

“Muito feliz com esse retorno ao Volta Redonda, lugar onde sempre me senti bem e conheço todo mundo. Quando surgiu essa oportunidade não pensei duas vezes. Espero ajudar nessa grande campanha que o clube vem fazendo, poder agregar para a Copa do Brasil e Série C. Agora é conhecer os companheiros e poder ajudar o Volta Redonda a conquistar os objetivos. Poder coroar esse trabalho com um acesso pra Série B”, contou o atleta.

Esta será a terceira passagem de Marcelo pelo Esquadrão de Aço. A primeira teve início em 2016, quando conquistou a Série D do Campeonato Brasileiro e a Taça Rio. Depois, após uma passagem pelo Cuiabá, o atleta retornou ao clube onde atuou até 2021. Ao todo, o meia atuou em 104 jogos e marcou 17 gols. Marcelo começou a carreira no Friburguense e possui passagens por Macaé, Red Bull Brasil, Cuiabá, CRB, Operário Ferroviário e Mirassol.

“Sabemos a importância de reforçar o elenco, ainda mais diante do assédio aos nossos atletas. Iremos disputar uma competição muito difícil e equilibrada, que é a Serie C, além da terceira fase da Copa do Brasil. Não vamos medir esforços para buscar esse acesso e esperamos trazer mais algumas novidades nos próximos dias”, ressaltou o vice-presidente, Flávio Horta Júnior.

Estreia

Pelo Campeonato Brasileiro Série C, o Voltaço estreia no dia 2 de maio, contra o Pouso Alegre, no Raulino de Oliveira, ainda sem horário previsto. Já na Copa Brasil, o adversário será conhecido em sorteio que será realizado em abril, ainda sem data e hora prevista.