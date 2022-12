Voltaço anuncia retorno do zagueiro Daniel Felipe - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de dezembro de 2022, 15:20 horas

Jogador foi campeão pelo clube em 2016, conquistando o Campeonato Brasileiro da Série D



Foto: Divulgação/ Volta Redonda Futebol Clube

O Volta Redonda anunciou no último sábado (24) a contratação de um velho conhecido para a próxima temporada. Trata-se do zagueiro Daniel Felipe, de 30 anos, que estava atuando pelo Al-Quwa Al-Jawiya, do Iraque, e retorna após um ano no futebol exterior. O ‘xerife’ chega com contrato assinado até o fim do campeonato estadual de 2023 com possibilidade de extensão até o final do ano.

Daniel Felipe esteve no Voltaço entre os anos de 2016 e 2020, participando, inclusive, da conquista do Campeonato Brasileiro de 2016, o maior título da história do Volta Redonda. O defensor já foi integrado ao elenco e já participa da pré-temporada no CT Oscar Cardoso.