Voltaço anuncia vendas de ingressos para a partida contra Náutico

Volta Redonda – O Voltaço anunciou nesta quarta-feira (15), a venda de ingressos antecipados para a partida contra o Náutico, neste sábado (18), às 17h, pela 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Para os torcedores do Voltaço que comprarem o ingresso com a camisa do clube, ou qualquer camisa nas cores amarelo e preto, vai pagar apenas R$20,00.

Os ingressos serão vendidos a partir desta quinta-feira (16), nos pontos de venda: Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto); Supermercado Empório Brasil (Retiro); Loteria Meia-Meia (Aterrado); Bilheteria do Raulino de Oliveira (apenas sábado, às 14h) no setor azul.

Para a torcida do Náutico, os ingressos serão vendidos também no sábado, no setor Laranja, do Raulino de Oliveira.

As gratuidades serão distribuídas também no sábado (18), a partir das 14h, no setor azul do Estádio.