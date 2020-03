Voltaço aposta em solidez defensiva para surpreender Madureira

Matéria publicada em 12 de março de 2020, 19:28 horas

Lateral-direito Oliveira destaca importância de não tomar gol fora de casa

Volta Redonda – A quinta-feira do Volta Redonda foi de treinamento em período integral no CT Oscar Cardoso e foco total na partida decisiva diante do Madureira, segunda-feira, dia 16, às 16h, em Conselheiro Galvão.

Confronto direto na briga pela classificação para a semifinal da Taça Rio, uma vez que a diferença entre o Voltaço, segundo colocado do grupo B, com quatro pontos, e do Madureira, terceiro colocado, é de apenas um ponto.

Para sair de campo com a vitória, o lateral-direito Oliveira destaca para a importância do sistema defensivo repetir as boas atuações, principalmente dos jogos no Raulino de Oliveira, quando não tomou nenhum gol nas cinco partidas disputadas.

– Precisamos ter um sistema defensivo muito sólido, assim como estamos conseguindo nas partidas em casa. No jogo fora é importante não tomar gol, porque tenho certeza que os nossos atacantes vão fazer lá na frente e vamos sair com a vitória. Estamos fazendo uma semana de trabalho muito forte e chegaremos preparados para fazer um grande jogo e buscar os três pontos – destacou.

Oliveira chegou ao Esquadrão de Aço para a disputa do Estadual e vem sendo um dos principais destaques da equipe. O lateral vê a união do elenco como um dos principais fatores para a boa campanha do Voltaço que vem fazendo.

– O nosso grupo é muito unido e com uma solidez muito boa. Procuro estar sempre crescendo, me entregando ao máximo dentro de campo e buscando ajudar os meus companheiros de todas as formas. O torcedor pode ter certeza que vamos para Conselheiro Galvão buscar a vitória, com muita força, dedicação e brigando até o último minuto – afirmou.