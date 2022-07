Voltaço assina primeiro contrato profissional com o Atacante Kauan Cristian

Matéria publicada em 15 de julho de 2022, 13:51 horas

Prata da casa é artilheiro da equipe no Estadual sub-20 com seis gols e já atuou pelo time principal do Volta Redonda

Volta Redonda – Valorizando cada vez mais as categorias de base, o Volta Redonda assinou contrato profissional com mais um prata da casa nesta sexta-feira, dia 15. O atacante Kauan Cristian, o K9, de 19 anos, firmou vínculo por três anos com o Esquadrão de Aço.

No Voltaço desde 2016, Kauan é o artilheiro dos Garotos de Aço no Campeonato Carioca sub-20 deste ano, com seis gols marcados. O atleta também incorpora o elenco profissional, sendo frequentemente relacionado para jogos e já entrando em campo em uma oportunidade.

– É uma felicidade imensa de estar realizando um sonho de assinar o meu primeiro contrato profissional, ainda mais em um grande clube como o Volta Redonda. Desde que cheguei, encontrei uma grande estrutura, tanto física como profissional, que vem me dando todo o suporte necessário para o meu desenvolvimento como atleta. Só tenho a agradecer a todos pela confiança e apoio, desde a diretoria, a comissão técnica do sub-20, do profissional, meus companheiros, amigos e familiares. Vou seguir trabalhando muito para corresponder dentro de campo, dando alegrias para a nossa linda torcida – afirmou.

O presidente do Voltaço, Flávio Horta, falou dos investimentos nas categorias de base e destacou os resultados que estão sendo alcançados nos últimos anos pelo clube.

– O Kauan é um atleta de um futuro muito promissor, vem fazendo uma grande temporada no sub-20, já está incorporado ao nosso elenco profissional e tenho certeza que irá trazer muitas alegrias para o Volta Redonda. Nossa base vem cada vez mais forte, está em mais uma final do Estadual sub-20 e se classificou para a sua sétima participação na Copinha, sendo a sexta seguida. Isso sem contar que o nosso elenco profissional conta com muitos pratas da casa. Resultados que reafirmam que estamos no caminho certo e que iremos seguir trabalhando para alcançarmos ainda mais – ressaltou.

Campeonato Carioca sub-20

Os Garotos de Aço fazem o primeiro jogo da final da Taça Rio sub-20 nesta quarta-feira, dia 20, às 14h45, na Gávea, diante do Flamengo. O jogo de volta está marcado para o dia 27 de julho, às 14h45, no estádio Raulino de Oliveira.