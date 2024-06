Voltaço bate ABC, em Natal–RN e sobe para a 3ª posição na Série C

Natal–RN – O Voltaço venceu o ABC por 1 x 0, em Natal–RN, na noite de segunda-feira (17), em partida válida pela 9ª rodada da Série C do Brasileirão e subiu para a terceira posição na tabela de classificação com 19 pontos, dois a menos que o líder Athletic, que tem 21.

O gol da vitória do Esquadrão de aço foi marcado pelo atacante Ítalo Carvalho, aos 18 minutos, em um bom chute que passou em baixo das mãos do Glauco do time potiguar.

Ítalo é um dos artilheiros da competição com 8 gols. Após a partida ele falou sobre o momento em que está vivendo e também que teve este gol para a sequência do time na Série C.

“Estou feliz com o momento que eu estou vivendo. Nós sabíamos da dificuldade deste jogo e que iria ser um jogo difícil. Sempre foi muito difícil jogar aqui, mas graças a Deus fui feliz em fazer mais um gol. Um gol importante, que deu uma tranquilidade para nós. Graças a Deus a conseguimos segurar o resultado, não tomar gol também, que é muito importante e sairmos daqui com os três pontos”, disse o artilheiro, que exaltou a jogada feita pelo meia Skilo.

“Esta é uma jogada que treinamos muito. O giro que o Skilo faz, e o meu “facão” nas costas do zagueiro e graças a Deus deu certo no jogo”, contou o jogador do Voltaço.

Próximo jogo

No próximo domingo (23), o Esquadrão de Aço receberá o Caxias, às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Já o ABC enfrentará o Remo, na segunda-feira (24), às 20h, no Frasqueirão, em Natal.