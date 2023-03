Voltaço bate Atlético-GO nos pênaltis e se classifica na Copa do Brasil - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de março de 2023, 21:24 horas

Após empate em 1 a 1, Tricolor de Aço venceu por 5 a 4 na cobrança de penalidades e está classificado para a terceira fase

Goiânia – O Volta Redonda surpreendeu o Atlético-GO na noite de quarta-feira (15) e conseguiu se classificar para a terceira fase da Copa do Brasil, jogando no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A vitória veio nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar – gols de Berguinho e do atacante Felipe Vizeu, ex-Flamengo, para os goianienses. O triunfo garantiu R$ 2,1 milhões na conta do Tricolor de Aço e dá maior confiança ao time que enfrenta o Fluminense no próximo sábado (18), no Maracanã, pela semifinal do Carioca. O Voltaço tem a vantagem do empate.

Voltaço soube ‘sofrer’

Com seu estilo de jogo característico, o Volta Redonda soube “sofrer” e conseguiu manter a pressão do Atlético-GO que dominou grande parte do primeiro tempo e perdeu boas oportunidades para abrir o placar. Antes dos 10 minutos, Shaylon, Luiz Fernando e Araos tiveram chances para balançar as redes. Numa delas o goleiro Vinícius Dias fez boa defesa.

Aos 11, Shaylon ficou com a sobra da bola dentro da área e soltou uma bomba, acertando a rede pelo lado de fora. Cinco minutos depois foi a vez do artilheiro Lelê aparecer. Ele foi acionado na ponta esquerda, mas chutou fraco e o goleiro Ronaldo fez a defesa.

O volante Rhaldney também causou perigo ao Voltaço. Aos 22 minutos, ele recebeu de Rodrigo Soares e bateu de esquerda da entrada da área, tirando tinta da trave. No minuto 35, o meia chileno Araos, do Atlético-GO, teve que deixar o jogo após torção no joelho. Ele saiu reclamando de muitas dores.

Aos poucos, o Volta Redonda conseguiu reduzir a pressão do Atlético-GO e quase foi para o intervalo com a vitória parcial. Aos 39 minutos, Bruno Barra soltou uma bomba após rebatida de Emerson Santos e Ronaldo foi obrigado a fazer grande defesa.

Blitz do Dragão e gols

O Atlético-GO voltou do intervalo decidido a marcar. Após uma blitz, o Dragão achou seu gol aos 3 minutos. Rodrigo Soares carregou a bola pela direita e cruzou. Felipe Vizeu subiu no meio dos zagueiros e cabeceou no canto de Vinícius; abrindo o placar.

Após o gol do adversário, o técnico Rogério Corrêa decidiu arriscar e tirou o atacante Pedrinho para dar lugar ao meia Berguinho. Dois minutos após entrar em campo, ele recebeu de Luciano Naninho e chutou da entrada da área no canto direito de Ronaldo, fazendo o empate do Voltaço.

Após o gol, o Volta Redonda se mostrava mais agressivo. Aos 15 minutos do segundo tempo, o goleiro do Atlético-GO, Ronaldo, operou um milagre. Ele defendeu chute do atacante Luizinho, após rápida troca de passes num contra-ataque.

Classificação nos pênaltis

O jogou acabou ficando truncado e o Volta Redonda soube segurar o empate, com o Atlético-GO pressionando até os 50 minutos de jogo. Com o resultado igual, a partida foi decidida nos pênaltis, com o Volta Redonda vencendo por 5 a 4. Shaylon, pelo Atlético-GO, e Henrique Silva, do Voltaço, desperdiçaram a cobrança. No último pênalti, o atacante Igor Torres errou a cobrança, mas arbitragem anulou o lance alegando que o goleiro Vinícius se adiantou. Gerando revolta de jogadores e comissão técnica adversária.

Na repetição da cobrança, Igor Torres bateu firme e marcou a permanência na disputa. O zagueiro Alix Vinicius marcou e na sequência Matheus Sales desperdiçou, garantindo o Volta Redonda na próxima fase da Copa do Brasil.