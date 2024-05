Voltaço bate o Náutico e conquista seu terceiro triunfo na Série C

Volta Redonda – O Voltaço venceu o Náutico-PE por 2×1, no Estádio Raulino de Oliveira, neste sábado (18), em partida válida 5ª rodada do Brasileirão Série C. Este foi o terceiro triunfo do Volta Redonda na competição, a segunda vitória conquistada pela equipe atuando dentro de casa.

O Jogo

A partida começou com pressão do time pernambucano. Com 4 minutos de bola rolando, o atacante alvi-rubro Paulo Sérgio levou perigo em um bom chute, colocado para escanteio pelo goleiro Jean Drosny, do Volta Redonda em eficiente defesa. Na sequência, Andrey quase marcou um gol olimpico, que foi novamente evitado pelo goleiro do Esquadrão de Aço.

Passado o susto, o time da casa entrou no jogo, começou a criar jogadas de ataque e levou perigo à defesa do Náutico. A pressão imposta pelos comandados do treinador Rogério Corrêa deu certo.

Aos 10 minutos, o volante Bruno Barra chutou de fora da área e, no rebote do goleiro Vagner, o atacante Ítalo Carvalho abriu o placar para o Volta Redonda.

Seis minutos depois, o lateral direito Wellington Silva, do Voltaço escorregou no meio-campo e Gustavo Maia, do Náutico, recuperou a bola e quase marcou para o time pernambucano com um perigoso chute que passou à esquerda de Jean Drosny.

A partida ficou equilibrada com jogadas criadas por ambas as equipes.

Aos 36 minutos, Juninho Monteiro recebeu dentro da área pela esquerda e, com um bom chute no canto direito, marcou o segundo gol do Voltaço na partida.

O Náutico descontou no segundo tempo, que, como o primeiro, apresentou muito equilíbrio.

Logo aos 8 minutos, MV mandou uma bomba, obrigando o goleiro do Náutico a fazer boa defesa. No minuto seguinte, o lateral esquerdo Luiz Paulo (ex-Voltaço), fez boa jogada pela esquerda e a defesa do time da casa interceptou, antes que o cruzamento chegasse aos atacantes alvi-rubros.

O jogo ganhou ares de trocação, com chances reais de gols criadas pelos dois ataques até que aos 21, o árbitro Raimundo Rodrigues Oliveira Junior marcou pênalti para o Náutico, quando um jogador do Timbu foi derrubado na área.

Após muita reclamação da defesa do Volta Redonda, Paulo Sérgio cobrou e descontou aos 23 minutos.

Com o gol do Náutico, o jogo ganhou ainda mais emoção, tendo jogadas de perigo, intensidade e boas finalizações, como a do atacante MV do Voltaço que explodiu no travessão do goleiro pernambucano. E a partida manteve este ritmo até os últimos minutos.

Público Presente: 514

Público Pagante: 122

Renda: R$ 2.700,00

Próximos Jogos

O Voltaço retorna a campo no domingo (25), quando enfrentará o Londrina, às 19h, no Estádio do Café, em Londrina–PR.

Já o Náutico receberá o Remo, também no domingo, às 17h, no Estádio dos Aflitos, em Recife–PE.