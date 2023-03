Matéria publicada em 31 de março de 2023, 17:52 horas

Garotos de Aço chegaram à vice-liderança do Estadual com o resultado



Volta Redonda – O Voltaço superou o Resende por 2 a 0 na tarde desta sexta-feira (31), no Raulino de Oliveira, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca Sub-20. Os gols dos Garotos de Aço foram marcados aos 27 e 30 minutos da etapa final, botando o time na vice-colocação do campeonato com seis pontos somados.