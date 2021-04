Voltaço busca bicampeonato da Taça Guanabara contra o Flamengo

Matéria publicada em 23 de abril de 2021, 15:25 horas

Partida será neste sábado, dia 24, às 19h, no estádio do Maracanã

Rio de Janeiro – Em busca do bicampeonato da Taça Guanabara, o Volta Redonda visita o Flamengo neste sábado, dia 24, às 19h, no estádio do Maracanã. Líder isolado do Campeonato Carioca, o Esquadrão de Aço precisa de uma vitória para conquistar o título. Caso empate, o Voltaço terá que torcer para o Fluminense não vencer o Madureira no domingo, dia 25.

O comandante Neto Colucci projetou o confronto e destacou que a equipe entrará em campo para repetir o seu estilo de jogo que o creditou como a melhor campanha do Estadual até aqui.

– É difícil você vir durante a competição trabalhando, jogando de uma maneira, e aí você muda tudo para enfrentar um adversário. Respeitamos e sabemos que o Flamengo vem muito bem nos últimos anos, é o atual campeão Brasileiro, vem conquistando muitos títulos, tem um time muito forte, mas se mudarmos todo o trabalho que estamos fazendo, perdemos a nossa essência. Então, não vamos mudar. Claro que você vai fazer um ajuste ou outro, uma estratégia ou outra, mas precisamos e vamos manter a nossa característica de jogar para a frente, tentar ser agudo, marcar pressão, de quando precisar marcar atrás também. O Volta Redonda será o mesmo para buscar esta vitória e o título – destacou.

Neto Colucci também detalhou como foi a semana de preparação tricolor.

– Mantivemos a nossa rotina de treinamentos, com os nossos protocolos. O que muda é a parte psicológica, por você estar próximo a um jogo decisivo, onde você vai disputar o título da Taça Guanabara, que é muito importante para a gente. Mas a equipe está muito focada, trabalhou forte esta semana e vamos amanhã no Maracanã, no maior palco do futebol, apresentar um bom futebol, fazer um bom espetáculo para que as pessoas que estão em casa possam assistir, e buscar este título que irá coroar a nossa grande campanha – concluiu.

Retornos

O técnico Neto Colucci terá todos os jogadores do elenco tricolor à sua disposição para a partida. Liberados pelo Departamento Médico, o goleiro Andrey Ventura, o volante Wallisson e o atacante João Carlos estão relacionados para o confronto. Quem também retorna é o zagueiro e capitão Heitor, que cumpriu suspensão automática na rodada passada.