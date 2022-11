Voltaço conhece grupo na Copinha 2023

Matéria publicada em 3 de novembro de 2022, 18:45 horas

Esquadrão de Aço está na cidade-sede de Cravinhos-SP e irá enfrentar o Sport-PE, Comercial-SP e Inter de Limeira-SP

Volta Redonda – O Volta Redonda conheceu o seu grupo na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023. O Esquadrão de Aço está no grupo 11, que terá como cidade-sede Cravinhos-SP. Na primeira fase da Copinha, o Voltaço irá enfrentar o Sport-PE, Comercial-SP e Inter de Limeira-SP. O sorteio aconteceu no lançamento oficial da competição, em evento realizado nesta quinta-feira, dia 3, no Pacaembu.

Esta será a sexta vez seguida que o Esquadrão de Aço disputa a maior competição de base do Brasil, que irá acontecer entre os dias 2 e 25 de janeiro.

– Muito importante para o Volta Redonda disputar mais um ano a Copinha e estar pelo sexto ano seguido na maior competição de base do Brasil. Sabemos que é um torneio muito difícil, complicado, com as melhores equipes do país, mas tenho certeza que o Marco Aurélio, toda a comissão técnica e os atletas estão realizando um grande trabalho para chegarmos prontos para fazer uma boa campanha – destacou o presidente do Voltaço, Flávio Horta, que estava presente na festa de lançamento.