Voltaço contrata o zagueiro Matheus Santos

Matéria publicada em 20 de abril de 2023, 18:00 horas

Volta Redonda – Reforçando o elenco para a sequência da temporada, o Volta Redonda anunciou, nesta quinta-feira (20), a contratação do zagueiro Matheus Santos, de 27 anos.

Matheus Santos estava na Portuguesa-RJ, onde disputou nove jogos na atual temporada. O zagueiro possui passagens por Botafogo-SP, São Caetano, Monte Azul, Nacional-PR e Novoperário.

O atleta comentou sobre a sua chegada ao Volta Redonda. “Minhas expetativas são boas. Estou muito motivado com esse novo desafio, que é defender e honrar as cores do Volta Redonda. É um clube organizado, que quando entra em uma competição sempre briga por coisas grandes. Fui muito bem recebido pelos atletas, funcionários, diretoria e comissão técnica, o que é muito importante pra mim. A torcida pode esperar do Matheus um atleta esforçado, guerreiro, com muita fome de vencer e bastante comprometimento”, disse.

Matheus já treina com os companheiros de equipe e participou da vitória do Voltaço por 3 a 1 sobre o Jabaquara em um jogo-treino na semana passada.