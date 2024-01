Voltaço decepciona em casa e perde para o Boavista

Volta Redonda – O Voltaço decepcionou. O time comandado por Felipe Loureiro, recebeu o Boavista, neste domingo (21), no Estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada do Cariocão e sofreu uma dura derrota que freiou o sonho de fazer 15 pontos na sequência de cinco jogos contra adversários de menor investimentos no Estadual.

O jogo

Logo nos primeiros minutos do jogo o Esquadrão de Aço tomou o controle da partida, tendo mais posse de bola e criando as melhores oportunidades de gols.

Em uma delas, aos 17 minutos o lateral esquerdo Sanchez, cruzou rasteiro e o zagueiro Sheldon do Boavista, desviou contra o seu próprio gol e abriu o placar para o Voltaço.

Nos minutos seguintes da etapa inicial o time de Saquarema começou a entrar no jogo, criando jogadas de ataque que sempre paravam na boa marcação do Volta Redonda, que também reagia e criava as suas jogadas, o que deixou a partida equilibrada.

Boavista reage, vira e vence o jogo

Veio o segundo tempo e logo no primeiro minuto de bola rolando o Boavista empatou o jogo com Matheus Lucas, que aproveitou cruzamento na área e, de cabeça, desviou para o gol.

O verdão de Saquarema recuperou a bola na defesa e, aos 58 minutos, em um veloz contra ataque, Gabriel Conceição encontrou Crystopher dentro grande da área. O jogador chutou forte e a bola ainda passou debaixo do goleiro do Voltaço antes de entrar, fazendo o gol da virada para a sua equipe.

Com o resultado adverso o Voltaço se viu obrigado a sair pro jogo e partiu para cima do Boavista.

A pressão deu certo e aos 72 minutos em uma rápida jogada pela direita, Macário encontrou Lucas Oliveira na pequena área que, escorou para o gol do Boavista e empatou o jogo. Golaço.

Dai em diante o jogo ficou eletrizante, com chances de gols criadas por ambas as equipes.

Nos minutos finais veio o castigo. Matheus Ludke aproveitou o bate rebate na area do Voltaço e selou a vitória do Boavista por 3×2.

Público Presente: 497

Público Pagante: 347

Renda: R$ 3.240,00

Próximo Jogo

O próximo jogo do Voltaço pelo Cariocão será no domingo (28), quando o clube enfrentará o Madureira, às 15h45, no Estádio Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro.

Já o Boavista volta a campo na quarta-feira (24), quando receberá o Botafogo, às 21h30 em Bacaxá.