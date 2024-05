Voltaço define escalação para enfrentar o Botafogo-PB

Quatro atletas da base do Voltaço estão relacionados para a partida e estão à disposição do técnico Rogério Corrêa para realizar o jogo pelo profissional.

Volta Redonda – O Voltaço entra em campo para enfrentar o Botafogo-PB, pela quarta rodada da Série C, neste domingo (12), às 19h, no Raulino de Oliveira.

