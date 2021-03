Voltaço e Altos-PI se enfrentarão na estreia da Serie C em maio

Matéria publicada em 27 de março de 2021, 13:54 horas

Volta Redonda – O adversário que o Esquadrão de Aço vai enfrentar na estreia do Campeonato Brasileiro Série C já foi definido. O Volta Redonda jogará contra o Altos-PI, segundo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

A data do primeiro jogo da competição para o Voltçao ainda não foi definida, mas deverá acontecer entre os dias 29 e 31 de maio. O time de Volta Redonda ficará no grupo A, com times do Norte e Nordeste do país.