Voltaço e Botafogo se enfrentam na noite desta quinta-feira - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2023, 16:48 horas

Partida acontecerá às 19h30, no estádio Raulino de Oliveira.

O Volta Redonda entra em campo para enfrentar o Botafogo na noite desta quinta-feira (19), às 19h30, no estádio Raulino de Oliveira. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca e será transmitida pela BandSports.

O Voltaço entra a campo vindo de um empate em 0x0 contra o Nova Iguaçu fora de casa, ocupando a sétima colocação do torneio e somando apenas um ponto. Já o Botafogo, que irá estreiar a sua equipe principal nesta noite, vem de uma derrota para o Audax-RJ por 1×0 e ainda não pontuou no campeonato.

O Esquadrão de Aço deve ir a campo com a seguinte escalação: Jefferson; Wellington Silva, Alix Vinicius, Sandro Silva e Gilson; Bruno Barra, Dudu e Luciano Naninho; Berguinho, Luizinho e Lelê.

O Botafogo, do técnico Luís Castro, vai com a sequinte equipe: Lucas Perri; Rafael, Philipe Sampaio, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Patrick de Paula (Marlon Freitas) e Gabriel Pires; Gustavo Sauer, Tiquinho Soares e Victor Sá.

Venda de Ingressos

Cerca de 10.000 ingressos foram disponibilizados para a partida de hoje, com preços variando entre R$ 20 (meia-entrada da arquibancada) e R$ 60 (inteira).

Os botafoguenses ocuparão os setores verde e laranja, enquanto os torcedores do Voltaço ficarão no azul e amarelo.

Os ingressos podem ser adquiridos pelos seguintes meios:

– Venda online no site www.tickethub.com.br

– Bilheteria do Raulino de Oliveira – quinta (19/01), a partir das 14h

Os Ingressos de meia-entrada serão vendidos apenas nas Loterias do ‘Meia Meia’ (Aterrado), na internet ou nas bilheterias do estádio no dia do jogo.

Gratuidade

As gratuidades serão distribuídas para menores de 12 anos, idosos acima de 60 anos e Portadores de Necessidades Especiais. Será necessária a apresentação de documentos para comprovação. Os beneficiários poderão retirar suas gratuidades no setor verde do Raulino de Oliveira.