Voltaço e Criciúma empatam após gols serem anulados por impedimento

Matéria publicada em 7 de novembro de 2020, 17:12 horas

Volta Redonda e Rio de Janeiro – O confronto entre Voltaço e Criciúma pela 14ª rodada do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro terminou em empate, na tarde deste sábado (07), no Estádio Luso Brasileiro. Os dois times tiveram gols anulados por impedimento e o placar final foi de 0 a 0.

O gol do Voltaço foi anulado aos 19 minutos do segundo tempo com finalização de João Carlos, mas o auxiliar marcou o impedimento.

Já o gol do Criciúma foi aos 42 minutos do primeiro tempo quando Michel finalizou de cabeça, mas o bandeirinha registrou impedimento no ataque do Tigre.

Essa é a segunda partida com Neto Colucci no comando do Esquadrão de Aço. A primeira partida foi contra o São José-RS, que terminou em 4 a 3 para o time do Rio Grande do Sul.

Classificação e próximo jogo

Volta Redonda e Criciúma voltam a campo no próximo sábado (14) pela 15ª rodada da Série C. O Voltaço enfrenta o Ypiranga-RS, no Colosso da Lagoa, às 15h30. O Tigre recebe o Ituano no Heriberto Hülse um pouco mais tarde, às 18h, em confronto direto pela classificação para a próxima fase.

Com o empate, o Criciúma chegou aos 17 pontos em 14 jogos e se manteve na sexta colocação do Grupo B da Série C do Brasileiro. O Volta Redonda, que começou a rodada na oitava posição, chegou aos 15 pontos, e também não perdeu nem ganhou posições.