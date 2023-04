Voltaço é derrotado pelo Bahia na 3ª fase da Copa do Brasil

Matéria publicada em 11 de abril de 2023, 18:43 horas

Partida no Raulino terminou 2 a 1; na volta, Tricolor de Aço terá que vencer por pelo menos um gol de diferença para decidir nos pênaltis

Volta Redonda – O Voltaço foi superado pelo Bahia por 2 a 1 na tarde desta terça-feira (11), no jogo de ida, válido pela 3ª fase da Copa do Brasil, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Os gols foram marcados por Biel e Gabriel Xavier. O zagueiro Gabriel Bahia, reforço do Volta Redonda pós-Carioca, fez o gol do Tricolor de Aço.

Com o revés, o Voltaço terá que vencer no jogo de volta, na Arena Fonte Nova, por dois gols de diferença para se classificar e chegar às oitavas de final. Em caso de vitória por um gol, a decisão vai para os pênaltis. A partida ocorre às 19h, no próximo dia 27.

O jogo

O time comandado por Rogério Corrêa mostrou personalidade e começou a partida melhor, pressionando no ataque e dificultando a saída de bola adversária. Aos poucos, o Bahia foi se encontrando no jogo e conseguiu abrir o placar aos 38 minutos. Em um rápido contra-ataque, Everaldo fez o pivô no meio do campo, recebeu de volta no lado direito, trouxe para o meio e enfiou para Biel. O atacante esperou a bola quicar, ajeitou o corpo e chutou forte e cruzado, para fazer 1 a 0 no Raulino.

Na volta do intervalo, o Volta Redonda propôs mais o jogo e aos 13 minutos chegou ao gol de empate. Caio Vitor cobrou escanteio e o zagueiro Gabriel Bahia subiu mais que todo mundo para deixar tudo igual no placar. Mas a alegria durou pouco. Três minutos após o gol, os baianos chegaram ao gol numa cobrança de falta mandada para a área do Voltaço. Gabriel Xavier desviou de cabeça, fazendo 2 a 1.

Com a desvantagem no placar e jogando em casa, o Volta Redonda pressionou e criou, mas acabou não aproveitando as chances. Resultado: vitória dos visitantes.

Quem se classificar no confronto entre as equipes receberá mais R$ 3,3 milhões. O adversário de Bahia ou Volta Redonda nas oitavas de final será definido por sorteio.