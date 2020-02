Voltaço é derrotado pelo Lagarto-SE por 1 a 0

Matéria publicada em 19 de fevereiro de 2020, 20:46 horas

Esquadrão de Aço está fora da Copa do Brasil 2020

Simão Dias, Sergipe – O Volta Redonda entrou em campo, na tarde desta quarta-feira (19), para fazer sua estreia na Copa do Brasil 2020. O Voltaço, mesmo com o regulamento no braço, pois garantia a classificação com um empate, foi eliminado da competição ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Lagarto-SE, em partida realizada em Simão Dias-SE, no estádio Albano Franco. O gol da vitória dos donos da casa foi marcado por Sapé.

Agora próximo compromisso do Esquadrão de Aço será no dia 28 deste mês, uma sexta-feira, no Raulino de Oliveira, às 19h, contra o Macaé. O compromisso marcará a estreia do Tricolor na Taça Rio.

O Jogo

A primeira etapa foi bastante brigada e com poucas chances para as duas equipes. As melhores chances do Esquadrão de Aço foram com Pedrinho, que chuto cruzado logo no início do confronto, com João Carlos, que, aos 21 minutos, cabeceou após cruzamento de Luiz Paulo, e com Marcelo, que recebeu de Oliveira e chutou rente a trave do goleiro Welligton.

Já no segundo tempo, os donos da casa abriram o placar aos 15 minutos, com Sapé. O Esquadrão de Aço ainda pressionou, dominando as ações da etapa final, porém, não conseguiu o empate. Final de jogo no Albano Franco. Lagarto-SE 1 a 0 Volta Redonda.

FICHA TÉCNICA

Lagarto-SE 1×0 Volta Redonda

1ª Fase da Copa do Brasil | 19/02/2020 | 15h30

Estádio Albano Franco | Simão Dias-SE

Amarelos: Pedro Alves