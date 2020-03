Voltaço e Madureira fazem confronto direto nesta segunda-feira

Matéria publicada em 15 de março de 2020, 17:21 horas

Rio de Janeiro – O Volta Redonda visitará o Madureira nesta segunda-feira (16), às 16h, em Conselheiro Galvão, em um confronto direto na briga pela vaga para a semifinal da Taça Rio. O Esquadrão de Aço está a um ponto de diferença do Tricolor Suburbano, que está na terceira colocação do grupo B.

O comandante Luizinho Vieira alertou para a importância da equipe entrar em campo focada e preparada para jogar uma decisão.

– A partida é altamente decisiva e precisamos, dentro do jogo, ter uma concentração intensa, porque é um confronto direto pela vaga na semifinal. O Madureira vem muito bem na competição e tem um técnico que trabalhou aqui e conhece bem o time do Volta Redonda. Temos que ter inteligência para se comportar bem na parte defensiva e ambição para chegar bem no ataque e buscar o gol, para que possamos colher um bom resultado, nos mantendo na zona de classificação para a semifinal da Taça Rio – concluiu Luizinho.

O Volta Redonda ocupa a segunda colocação do grupo B, com quatro pontos ganhos, dois a menos que o líder Fluminense, e um a mais que o Madureira, terceiro colocado. O Macaé vem na quarta colocação, com três pontos, um a mais que o Vasco, quinto colocado. O Resende, com um ponto, é o último colocado da chave.