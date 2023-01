Voltaço e Resende fazem jogo por vaga no G-4 - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2023, 08:25 horas

Clássico do Sul Fluminense acontece nesta quarta-feira (25), às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira

Volta Redonda – Em busca de uma vaga na zona de classificação para a próxima fase do estadual, Voltaço e Resende medem forças hoje, às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira, pelo Campeonato Carioca. O jogo é válido pela quarta rodada.

O Esquadrão de Aço ocupa a quarta colocação, com quatro pontos, somando uma vitória, um empate e uma derrota. Já o Resende está na sétima posição, com apenas um ponto atrás do rival, somando uma vitória e duas derrotas.

Ambos os clubes conseguiram suas primeiras vitórias na última rodada. O Voltaço recebeu o Audax-RJ e venceu pelo placar de 3 a 2, com gols de Lelê (2) e Alix Vinícius. O Gigante do Vale também garantiu o seu trunfo aplicando 2 a 1 sobre o Boavista, no Estádio do Trabalhador, com gols de Igor Bolt e Bismarck.

O técnico do Resende, Sandro Sargentim, projetou um confronto disputado, mas destacou a importância de conquistar pontos no clássico do Sul Fluminense.

– Pedimos o apoio da torcida, que faz a diferença. O Volta Redonda está muito estruturado, trouxe jogadores de peso, é muito bem treinado pelo Rogério (Côrrea), mas não iremos para passear. Vamos buscar pontos. Certamente será um jogo muito equilibrado, como todos os confrontos são entre Resende e Volta Redonda – projetou.

Sargentim também destacou que a equipe vem evoluindo dentro da competição, fazendo bons jogos.

– Jogamos bem nos dois primeiros jogos, apesar dos resultados negativos, e diante do Boavista mantivemos a boa atuação. Tivemos o controle total da partida, jogando dentro do campo do adversário, criando inúmeras chances de gol, e conseguimos este importante resultado positivo. Sabíamos que seria muito difícil, os atletas se empenharam bastante, mostramos a força do grupo com as alterações, e certamente será a primeira de muitas vitórias neste campeonato – afirmou.

Histórico do confronto

Este será o clássico de número 15 entre os clubes, com seis vitórias para o Volta Redonda, quatro do Resende e quatro empates. No último confronto entre os clubes, em 2022, o Gigante do Vale levou a melhor e bateu o Voltaço por 2 a 1 pelo estadual, com gols de Igor Bolt e Raphael Macena.

Venda de ingressos

Para conseguir casa cheia, a diretoria do Voltaço manteve a promoção de ingressos para o clássico diante do Resende: todo mundo paga R$ 10. As entradas podem ser adquiridas nas Drogarias Povão (Lojas dos bairros Amaral Peixoto e Vila) e nas bilheterias do Raulino de Oliveira. As gratuitas podem ser retiradas nesta quarta-feira (25), a partir das 16h.