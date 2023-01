Voltaço empata com a Inter de Limeira e se despede da Copinha - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2023, 16:16 horas

Placar foi de 2×2 na tarde desta segunda-feira (9), no Estádio José Vessi, em Cravinhos-SP



Foto: Divulgação/Paulistão Play

Os Garotos de Aço empataram com a Inter de Limeira pelo placar de 2×2 na tarde desta segunda-feira (9), no Estádio José Vessi, em Cravinhos-SP. O jogo foi válido pela terceira e última rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior – a Copinha. Os dois gols do Esquadrão de Aço foram marcados pelo atacante Robinho.

O Volta Redonda encerrou a sua participação no torneio com duas derrotas, um empate e nenhuma vitória, sendo desclassificado precocemente na segunda rodada após derrota contra o Comercial-SP.

O Jogo



O Voltaço mostrou superioridade e saiu na frente do placar logo no início do jogo, com cruzamento feito na medida e cabeçada de Robinho aos 8 minutos, sem chances para o goleiro Higor. Após o gol, o Esquadrão de Aço seguiu pressionando o time paulista em busca do segundo gol.

Porém, mesmo com outras chances criadas e oportunidades de ampliar o placar, o Volta Redonda cedeu o empate aos 35 minutos, em escanteio cobrado pela esquerda e cabeçada forte de Daniel, sem chances para o goleiro Gustavo.

No início da segunda etapa, aos 12 minutos, a Inter de Limeira conseguiu impor o seu ritmo de jogo e logo fez o gol da virada, em chute de fora da área de Vitinho, deslocando novamente o goleiro Gustavo.

O Volta Redonda reagiu rápido e conseguiu a reação quatro minutos após a virada. Aos 16 minutos de um segundo tempo eletrizante e de muita pressão dos dois lados, os Garotos de Aço conseguiram o empate nos pés de Robinho, marcando o segundo dele na partida após uma sobra de bola na pequena área adversária.

O jogo seguiu equilibrado até o fim, com as duas equipes buscando a vitória e criando várias oportunidades de ataque, parando nos goleiros Gustavo e Higor.

Com o empate, o Volta Redonda encerrou a sua participação na Copinha 2023 com apenas um ponto, na lanterna do grupo 11.

Campeonato Carioca



O próximo compromisso do clube é com a equipe profissional pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O Voltaço vai enfrentar o Nova Iguaçu no sábado (14), às 15h30, no Estádio Jânio Moraes (Laranjão) – casa do adversário.