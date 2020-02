Voltaço empata com Boavista e está fora da final da Taça Guanabara

Matéria publicada em 16 de fevereiro de 2020, 18:00 horas

Bacaxá – O Volta Redonda foi a Bacaxá, na tarde deste domingo (16), para encarar o Boavista pela semifinal da Taça Guanabara. Por ter terminado na primeira colocação do Grupo A, os donos da casa tinham a vantagem do empate e o resultado de 1 a 1 acabou eliminando o Voltaço. Com isso, a decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca será disputada entre Flamengo e Boavista.

A final está marcada para o próximo sábado, em pleno Carnaval, às 18 horas, no Maracanã. O Volta Redonda agora se concentra no segundo turno e adia o sonho do bi da Taça Guanabara. Apesar da boa campanha, ficou o gosto amargo diante de um adversário que tem sido indigesto nos últimos anos.

O Jogo

O técnico Luizinho Vieira surpreendeu na escalação com começar com Bernardo no banco, o que era pedido por parte da torcida para dar maior mobilidade ao time. Assim, precisando da vitória, o Volta Redonda tentou pressionar o Boavista desde os minutos iniciais. Com isso, a equipe da casa conseguia achar bons espaços para encaixar perigosos contra-ataques.

O gol do Boavista saiu ainda no primeiro tempo, em jogada que contou com uma grande infelicidade Oliveira. Jean cobrou falta na área e Caio Dantas conseguiu desviar, mas a bola bateu no lateral direito do Voltaço e acabou entrando: 1 a 0 para o Boavista.

O gol abalou o time do Volta Redonda, que não conseguia impor seu ritmo de jogo diante do Boavista. O time da casa jogava com muita inteligência e com isso não chegou a ser severamente ameaçado. Apesar de mais rápido, o Voltaço não tinha quem criasse as jogadas para os atacantes. Com isso, o gol de Caio Dantas deu números finais ao primeiro tempo.

Veio a etapa final e Luizinho Vieira tirou o volante Wallisson para entrada de Saulo Mineiro. No entanto, quem primeiro assustou foi o Boavista. Logo aos três minutos, o experiente Tartá pegou livre pela esquerda e arriscou de fora da área, obrigando o goleiro Douglas a salva o que seria o segundo gol. Aos cinco minutos, João Vitor se machucou e deu lugar a Bernardo.

O Volta Redonda melhorou no jogo, muito também pela postura mais cautelosa do Boavista, que tinha uma vantagem considerável. Marcelo, o maestro do time, chamou mais a responsabilidade e com isso a equipe cresceu. Aos 20 minutos, ele mesmo quase marcou em um chute colocado e rasteiro, que passou rente à trave.

Aos 31 minutos, Oliveira invadiu a área do Boavista e foi atropelado por Tartá. O árbitro, no entanto, mandou seguir, mas acabou chamado pelo VAR. Ao analisar o lance pela TV, foi marcado o pênalti para o Tricolor de Aço. Marcelo (sempre ele) bateu bem e deixou tudo igual. O empate deu ânimo ao Voltaço, que foi para cima, criou algumas chances e até poderia ter virado. Como não virou, o Boavista fez a festa ao final da partida.