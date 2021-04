Voltaço empata com Botafogo, mas se classifica para a semifinal do Carioca

Matéria publicada em 10 de abril de 2021, 23:18 horas

Volta Redonda – Volta Redonda e Botafogo ficaram no empate em 2 x 2 na noite de hoje (10) no Raulino de Oliveira, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. O Botafogo saiu na frente do placar duas vezes, com Felipe Ferreira e Rafael Navarro, mas nas duas vezes sofreu o empate. Os gols do Volta Redonda foram marcados por Luciano Naninho e Alef Manga.

Com o resultado, o Voltaço segue com a liderança do estadual pelo menos até quarta-feira (14), e ainda garante classificação antecipada para a semifinal do campeonato. O time soma 20 pontos, um a mais que o Flamengo, que não jogará o Carioca neste fim de semana por conta da Supercopa do Brasil. Já o Botafogo permanece na quinta colocação, fora da zona de classificação para a semifinal, com 12 pontos.