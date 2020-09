Voltaço empata com Brusque mas segue no G4 da Série C do Brasileirão

Matéria publicada em 27 de setembro de 2020, 19:38 horas

Rio de Janeiro – O Volta Redonda jogou em casa neste domingo (27), contra o Brusque, no estádio Luso Brasileiro, pela Serie C do Campeonato Brasileiro. A partida terminou com empate, em 2 a 2, sendo que o Esquadrão de Aço emplacou com João Carlos e Luciano.

O primeiro gol saiu aos 40 minutos do primeiro tempo com Luciano e o tricolor de Aço saiu na frente. O Brusque empatou aos 23 minutos do segundo tempo, com Itinga, e ainda teve o goleiro expulso.

A equipe de Santa Catarina virou a partida cinco minutos depois, com Thiago Alagoano, após lançamento de Itinga, mas João Carlos empatou aos 48 minutos.

Mesmo com o empate, o Voltaço segue no G4 do grupo B da Série C do Brasileirão, com 13 pontos, sendo três vitórias, quatro empates e uma derrota.