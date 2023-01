Voltaço empata com o Nova Iguaçu pela estreia do estadual - Diário do Vale

Voltaço empata com o Nova Iguaçu pela estreia do estadual

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2023, 19:13 horas

Jogo foi no estádio Jânio Moraes, em Nova Iguaçu

Nova Iguaçu – O Volta Redonda empatou em 0 a 0 contra o Nova Iguaçu, na tarde deste sábado (14), no estádio Jânio Moraes, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Com o resultado, o Voltaço soma um ponto no estadual e é o atual terceiro colocado, junto com o Madureira, Nova Iguaçu e o Vasco. O Esquadrão de Aço volta a campo na próxima quinta-feira (19), contra o Botafogo, às 19h30, no Raulino de Oliveira.

O jogo

No primeiro tempo, o Volta Redonda soube se defender das investidas do adversário e criou diversas oportunidades de abrir o placar. O zagueiro Alix subiu mais alto que o goleiro e acertou o travessão. Na sequência, o meia Luciano Naninho cobrou a falta na área e o atacante Lelê marcou o gol, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Na etapa final, o Volta Redonda voltou melhor para o campo. Com as mexidas realizadas no setor ofensivo, o Voltaço ganhou ainda mais velocidade. A melhor oportunidade foi do atacante Lelê, que recebeu o passe na área, tentou encobrir o goleiro e chutou pra fora.

Nos minutos finais, o Volta Redonda pressionou em busca do gol da vitória, mas não conseguiu balançar as redes: 0 a 0 no Laranjão.