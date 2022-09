Voltaço empata com o Paduano no primeiro jogo das quartas de final da Copa Rio 2022

Matéria publicada em 14 de setembro de 2022, 17:25 horas

Bruno Santos e Wendson marcaram os gols do Esquadrão de Aço; partida de volta será na próxima quarta-feira, dia 21, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira

Volta Redonda – Tudo igual no primeiro jogo das quartas de final da Copa Rio 2022. Jogando em Moça Bonita, o Volta Redonda empatou em 2 a 2 com o Paduano na tarde desta quarta-feira, dia 14. Bruno Santos e Wendson marcaram os gols do Voltaço. Anderson Domingues e Renan Rocha anotaram para os donos da casa.

O jogo de volta será na próxima quarta-feira, dia 21, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

Antes, o Esquadrão de Aço terá um jogo decisivo pela Série C do Campeonato Brasileiro diante da Aparecidense-GO, sábado, dia 18, às 15h, no estádio Anibal Batista Toledo.

O jogo

Em um começo de jogo movimentado, com dois times buscando o ataque, o Volta Redonda chegou ao gol aos 25 minutos com o artilheiro Bruno Santos, que, após cruzamento de Igor Bolt, cabeceou para o fundo das redes. Os donos da casa saíram em busca do empate, mas pararam em Vinícius Dias que fez, pelo menos, duas grandes defesas. A mais impressionante veio aos 28 minutos em um chute à queima roupa do atacante Keven.

Entretanto, foi o Esquadrão de Aço que ampliou a vantagem aos 44 minutos com Wendson. Após passe de Bruno Santos, o atacante tricolor driblou o defensor, invadiu a área e bateu na saída de Lucão para marcar o segundo.

Na volta do intervalo, o Paduano buscou o empate. O primeiro gol saiu aos 26 minutos com Anderson Domingues, após cruzamento na área. A igualdade no placar chegou aos 40 minutos com Renan Rocha. Fim de jogo em Moça Bonita: Paduano 2×2 Volta Redonda.

Copa Rio 2022 – Quartas de final

Paduano 2×2 Volta Redonda

(14/09/2022 – estádio Moça Bonita – 15h)

Volta Redonda: Vinícius Dias; Iury (Júlio Amorim), Edgar, Davison e Aílton (Marcinho); Pedro Thomaz, Bruno Gallo (Danrley) e Igor Bolt; Natan (Luciano Naninho), Wendson (Gabriel Henrique) e Bruno Santos. Técnico: Rogério Corrêa.

Gol: Anderson Domingues e Renan Rocha (PAD); Bruno Santos e Wendson (VRE)