Voltaço empata e segue na briga por vaga na Taça Rio

Volta Redonda – O Voltaço recebeu a Portuguesa, neste domingo (18), no Estádio Raulino de Oliveira, pela nona rodada do Cariocão e empatou em 1 a 1, na partida que marcou a reestreia do técnico Rogério Corrêa.

Este resultado deixou o time na nona posição com 9 pontos e a um ponto do Madureira, que tem 10 e é o oitavo colocado e é a ultima equipe da zona de classificação para a Taça Rio, faltando duas rodadas para o fim da fase de classificação.

O Jogo

O jogo começou com o Voltaço pressionando a Portuguesa que até tentou criar algumas jogadas e entrar no jogo, mas sempre parava na boa marcação feita pelo time da casa, que seguia protagonizando as principais oportunidades de gol.

E foi assim durante todo o primeiro tempo, com o Volta Redonda criando e finalizando e a Lusa reagindo com jogadas sem sucesso.

Segundo tempo de expulsões e gols

Veio o segundo tempo e logo no primeiro minuto o Esquadrão de Aço teve uma chance em uma falta que passou por cima do gol defendido pelo goleiro Dida.

A Portuguesa reagiu e o goleiro Paulo Henrique do Voltaço derrubou Patrick, da Portuguesa na área, pênalti. Ele mesmo bateu e abriu o placar pra Lusa, aos 5 minutos.

O Voltaço teve que sair para o jogo, e Lucas Oliveira, com um chutaço, obrigou o goleiro Dida a fazer grande defesa.

Aos 18 minutos o zagueiro Augusto, fez uma falta no meio campo, recebeu o segundo amarelo e foi expulso, deixando o Volta Redonda com um a menos.

Mesmo em desvantagem o Volta Redonda seguiu tentando criar chances de gols.

O jogo foi ficando tenso e o técnico Rogério Corrêa foi expulso aos 35 minutos por reclamação. Ainda assim, o Voltaço continuou tentando fazer o seu gol. Aos 44, Wellington Silva, quase marcou após cruzamento na área.

O gol de empate do Voltaço veio aos 53 minutos com Cristiano, de cabeça, após cobrança de escanteio e decretando o empate em 1×1.

Próximo Jogo

Na próxima rodada o Volta Redonda, enfrentará o Vasco, no sábado (24), ás 17h30, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES. Também no sábado, ás 18h30, a Portuguesa receberá o Nova Iguaçu, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio.