Voltaço empata em casa com gol nos acréscimos

Volta Redonda – O Voltaço empatou por 2 x 2 com o Sampaio Corrêa na tarde deste sábado (29), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, em partida válida pela 11ª rodada da Série C. Com o empate, o Esquadrão de Aço chegou aos 23 pontos e se mantém momentaneamente na liderança da competição.

O Jogo

O Volta Redonda começou em cima e, com 1 minuto, PK aproveitou uma bola cruzada na área e abriu o placar. Após o gol, a equipe manteve o ritmo ofensivo, criou chances perigosas e controlava as tentativas de reação do time maranhense. A partir dos 20 minutos, o jogo mudou.O Sampaio foi se encontrando e começou a incomodar mais a defesa dos donos da casa.

A estratégia do time treinado por Zé Augusto deu certo e aos 28 minutos , Renan Gorne subiu mais alto que a defesa do Voltaço, acertou um preciso cabeceio e empatando o jogo.

Este gol deixou a partida mais aberta. O Volta Redonda ainda criou jogadas de perigo no fim do primeiro tempo.

Pênalti perdido e jogo intenso no 2° tempo

No retorno para a etapa final, o Esquadrão de Aço começou levando perigo ao adversário. Aos 11 minutos, Ítalo Carvalho foi derrubado na área. Pênalti, que ele mesmo cobrou por cima do gol defendido por Rafael Mariano.

Após a penalidade desperdiçada pelo Voltaço, o Sampaio Corrêa reagiu e criou chances de virar a partida.

As tentativas do time do Maranhão enfim tiveram êxito e, aos 17 minutos, João Felipe aproveitou uma bola originada de uma cobrança de escanteio e chutou para o gol. O goleiro Avelino ainda tentou salvar, mas a bola já tinha ultrapassado a linha do gol.

Em desvantagem no placar e jogando diante da sua torcida, o Voltaço passou a atacar com mais intensidade e buscar o gol de empate. O gol salvador veio nos acréscimos com Cristiano, após um bate-rebate na área.

Próximo Jogo

O próximo jogo do Volta Redonda na Série C será contra o Ferroviário, no sábado (6), às 17h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza–CE.

Já o Sampaio Corrêa receberá a Ferroviária, também no sábado, às 17h, no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís–MA.

Público Presente: 1.102

Público Pagante: 702

Renda: R$ 14.720,00