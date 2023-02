Voltaço encara a Portuguesa de olho na liderança - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2023, 09:14 horas

Partida acontece na tarde desta segunda-feira no Rio; vitória garante ao Tricolor de Aço a liderança isolada no Carioca

O Volta Redonda pode assumir a liderança do Campeonato Carioca na tarde desta segunda-feira no duelo com a Portuguesa, às 15h30, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela sétima rodada da Taça Guanabara, e, em caso de vitória, o Voltaço chegará aos 16 pontos (atualmente tem 13, na terceira posição) e assumirá a liderança isolada da competição. Se empatar, o Tricolor de Aço irá empatar na liderança com o Flamengo (14 pontos em seis jogos) e irá ultrapassar o Botafogo, que também tem 13 pontos em seis partidas.

O técnico do Volta Redonda, Rogério Corrêa, conta com o retorno do meia Dudu para o confronto, após o jogador cumprir suspensão por ter tomado o terceiro cartão amarelo. Porém, terá o desfalque do atacante Pedrinho, que sofreu uma entorse no tornozelo na vitória sobre o Fluminense e ainda não se recuperou. A provável escalação da equipe deve ser: Jefferson, Wellington Silva, Alix Vinicius, Daniel Felipe e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu e Luciano Naninho; Berguinho, Luizinho e Lelê.

A expectativa é que o Voltaço mantenha o ótimo momento no estadual, em que tem um retrospecto de quatro vitórias seguidas, sendo duas delas contra Vasco e Fluminense. A equipe já marcou 12 gols (sofreu seis) e tem o artilheiro do campeonato: Lelê, com sete gols. Entretanto, o histórico de confrontos com a Portuguesa (décima colocada, com cinco pontos) é marcado pelo equilíbrio: são nove vitórias do Volta Redonda contra seis da equipe da capital, além de oito empates.