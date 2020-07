Voltaço encara o Flamengo no Maracanã domingo

Matéria publicada em 3 de julho de 2020, 07:22 horas

Rio – A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) definiu na noite desta quinta-feira, dia 2, as datas da semifinal da Taça Rio. O Volta Redonda encara o Flamengo no domingo, às 16 horas, no Maracanã.

O rubro-negro se classificou em primeiro lugar no Grupo A, enquanto o Voltaço ficou em segundo no Grupo B. Por isso, o time carioca vai ter a vantagem de jogar pelo empate.

A classificação do Voltaço veio de forma emocionante, com uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Resende, na noite desta quinta-feira. O clássico regional foi disputado também no Maracanã. Com isso, o tricolor de aço eliminou o Vasco, que também venceu seu compromisso diante do Madureira, mas ficou atrás na tabela.

Como o Flamengo já venceu a Taça Guanabara e teve a melhor campanha na classificação geral dos dois turnos, se o time rubro-negro ganhar também a Taça Rio será automaticamente campeão carioca.

A outra semifinal será disputada entre Fluminense e Botafogo, também no domingo, no mesmo horário, mas no Estádio Nilton Santos. O Tricolor das Laranjeiras tem a vantagem do empate.