Voltaço encara o Nova Iguaçu, neste domingo, no Raulino

No sábado (2), o Madureira, que está na oitava posição com 10 pontos, e tem um ponto a mais do que o Volta Redonda, foi derrotado pelo Flamengo no Rio. Este resultado deixou o time da Cidade do Aço com reais chances de conquistar a sua vaga.

O treinador Rogério Corrêa, mandará a campo o time com a seguinte formação: Paulo Henrique, Wellington Silva, Bruno Barra, Michel e Sanchez; Danrley, Robinho e Júlio César, Berguinho, Lucas Oliveira e Ítalo Carvalho.

O Nova Iguaçu é o terceiro colocado e já esta garantido nas finais do Cariocão. Uma vitória no jogo de hoje pode fazer com que o Laranjão da Baixada assuma a segunda colocação da tabela.

O técnico Carlos Vitor, mandará a campo o seguinte time: Borges, Yan, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon; Ronald, Albert e Alegria; Bill, Xandinho e Carlinhos