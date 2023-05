Voltaço encerra preparação para enfrentar o América-RN pela Série C

Matéria publicada em 20 de maio de 2023, 14:11 horas

Jogo será no estádio Raulino de Oliveira e é válido pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro

Volta Redonda – O Volta Redonda realizou na manhã deste sábado (20), o último treinamento antes do confronto em casa diante do América-RN, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será neste domingo (21), às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

Ainda sem pontuar, o Voltaço busca a primeira vitória na competição. Para o técnico Rogério Corrêa, a equipe está confiante e precisa de um resultado positivo para ganhar um fôlego no Brasileirão.

“Temos que ter confiança maior. Os três pontos são fundamentais para sairmos dessa situação incômoda, dar um respiro maior para o grupo e uma confiança maior para que a gente possa crescer no meio da competição. E para amanhã a confiança está grande”, disse.

Para o treinador, a semana de trabalho foi bastante produtiva e a presença da torcida será fundamental para o resultado positivo acontecer.

“Foi uma semana muito produtiva e bem intensa de trabalho. Perdemos algumas peças para o jogo, mas quem entrou está correspondendo bem, então a perspectiva é muito boa de jogo. Peço ao torcedor que vá para o estádio, que nos apoie nos noventa minutos. Deixa para protestar se o resultado não acontecer. Mas peço que antes eles nos apoiem, passe uma vibração positiva para que a gente consiga esses três pontos que serão fundamentais para o Volta Redonda”, pontuou.

O técnico Rogério Corrêa não poderá contar com o zagueiro Daniel Felipe e o meia Caio Vitor, que se recuperam de contusões no joelho, além do volante Henrique Silva, com uma contusão muscular. Por outro lado, o zagueiro Marcão já voltou a treinar com a equipe e o goleiro Jean Drosny está regularizado e fica à disposição do treinador.

As duas equipes já se enfrentaram duas vezes na história, com um empate e uma vitória da equipe de Natal. O último confronto foi em 1976, pelo Torneio José Américo de Almeida Filho, que terminou 2 a 0 para o América-RN. A competição reunia equipes do nordeste e teve a curiosa participação do Volta Redonda.

Os ingressos para a partida já estão disponíveis até hoje nos pontos de venda antecipada no valor promocional de R$20,00. A venda na bilheteria do Raulino de Oliveira e a retirada de gratuidades começam neste domingo, a partir das 15h e vai até o intervalo do jogo.

Pontos de venda antecipada:

Loterias Meia-Meia (Aterrado)

– 09h às 12h / 13h às 17h

Drogarias Povão (Amaral Peixoto e Vila)

– 08h às 21h

Empório Brasil (Retiro)

– 09h às 19h

Vendas apenas no domingo:

Bilheteria do Raulino (apenas no domingo)

– Setor Azul: Volta Redonda

– Setor Laranja: América-RN

– De 15h até o intervalo

Gratuidades (apenas no domingo)

– Setor Azul

– De 15h até o intervalo

PENDURADOS (2 cartões amarelos): volantes Dudu e Henrique Silva; técnico Rogério Corrêa.

Provável time: Jean Drosny, Wellington Silva, Gabriel Bahia, Matheus Santos e Ricardo Sena; Bruno Barra, Robinho e Júlio César; Marquinhos, Douglas Skilo e Ítalo.