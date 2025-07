Voltaço enfrenta a Chapecoense fora de casa pela Série B

Chapecó – Pela 18ª rodada da Série B, o Voltaço enfrenta a Chapecoense, nesta quarta-feira (23), às 19h, na Arena Condá, em Chapecó-SC.

Em lados opostos na tabela, a Chape, com 26 pontos, está em 5º lugar e pode voltar ao G4. Por isso, conta com o apoio de sua torcida para garantir os três pontos. A equipe catarinense vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o América na última rodada. Já o Esquadrão de Aço está na 18ª posição, com 18 pontos e busca o primeiro triunfo fora de casa na competição.

O Voltaço conta com a esperança de deixar o Z4 após a virada emocionante, de 3×2 contra o Athletico-PR, no sábado (19). Diante da agenda apertada da competição, o elenco do Voltaço teve uma preparação curta para o confronto desta quarta-feira (23). Os jogadores se reapresentaram no domingo (20). Quem atuou por mais de 60 minutos realizou trabalhos de recuperação, enquanto os atletas que jogaram por menos tempo, ou não participaram da partida contra o Athletico, treinaram no campo do Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral.

Na segunda-feira (21), todo o elenco treinou sob o comando do técnico Rogério Corrêa, no CT Oscar Cardoso, em Volta Redonda. Em seguida, a delegação viajou para o Rio de Janeiro, de onde embarcou com destino à cidade catarinense.

O árbitro responsável pela partida será o João Vitor Gobi (SP). Os assistentes serão Evandro de Melo Lima (SP) e Raphael de Lima (SP). Adriano Barros Carneiro (MA) será responsável pelo VAR.

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).