Voltaço enfrenta a Portuguesa-RJ em busca do pentacampeonato da Copa Rio

Matéria publicada em 14 de outubro de 2022, 17:40 horas

Partida será neste sábado, dia 15, às 15h, no estádio Luso Brasileiro; Esquadrão de Aço tem a vantagem de perder até por um gol de diferença

Volta Redonda – Em busca do pentacampeonato da Copa Rio, o Volta Redonda enfrenta a Portuguesa-RJ neste sábado, dia 15, às 15h, no estádio Luso Brasileiro. Por ter vencido o primeiro jogo da final por 3 a 1, o Esquadrão de Aço entra em campo podendo perder até por um gol de diferença. Caso os donos da casa vençam por dois gols, o título será decidido nos pênaltis.

O comandante Rogério Corrêa destaca que o Voltaço não entrará em campo jogando pensando apenas na vantagem conquistada na primeira partida.

– Não vamos entrar com nenhum pensamento sobre o resultado do primeiro jogo aqui, mas, sim, com foco total para manter o nosso nível de atuação, jogando como se a final estivesse 0 a 0. A vantagem podemos até levar para o final de partida, quando estiver para definir, aí você segura um pouco mais. A equipe da Portuguesa é bem qualificada, virá com tudo para cima, para tentar reverter esta vantagem, mas vamos entrar focados para desempenhar o nosso melhor futebol e conquistar este título, coroando este segundo semestre do clube – projetou o comandante tricolor.

Para este confronto, o Volta Redonda não terá nenhum jogador suspenso. No departamento médico, o volante Mauro Gabriel e o atacante Robinho estão se recuperando de lesões no joelho e ombro, respectivamente, e estão vetados do confronto.

Copa do Brasil

O Volta Redonda já está garantido na Copa do Brasil pelo quarto ano seguido, a sua maior sequência na história. Isso porque a Portuguesa-RJ, adversário tricolor na final da Copa Rio 2023, acenou que irá ficar com a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, independentemente do resultado da decisão.

Carioca sub-15

Os Garotos De Aço do sub-15 também entram em campo neste sábado, dia 15, para enfrentar o Botafogo pela primeira partida das quartas de final do Campeonato Carioca. O confronto será no estádio Raulino de Oliveira, às 11h, e a entrada será de 1kg de alimento não perecível. A partida de volta será dia 22, no CEFAT.

Na Taça Guanabara, primeira fase da competição, o Volta Redonda terminou em 5° lugar na classificação geral, sendo o melhor entre os times de menor investimento.